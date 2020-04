تراند اليوم : لعشاق الموسيقى.. حفل أون لاين للموسيقار العالمي ياني

وكالات

إذا كنت من عشاق موسيقى “ياني” ولم تكن قادراً على حضور حفلاته بسبب ارتفاع سعر التذاكر: الآن يمكنك أن تراه مجاناً من منزلك عبر الإنترنت !

أعلن الموسيقار العالمي ياني عن نيته لإحياء حفلاً موسيقياً في بث حي عبر الإنترنت لجمهوره؛ وذلك عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المقرر أن يُذاع الحفل يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 من أبريل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، عبر حسابه الرسمي على موقعي “فيسبوك” و”يوتيوب”.

أثار خبر حفل ياني المباشر فرحة عارمة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وطالبه محبيه في أنحاء العالم بعزف بعض من مقطوعاته الموسيقية أشهرها “The Rain Must Fall”، “Truth of Touch”، “So Long My Friend”، “Almost A Whisper”، “Until the Last Moment”، ” One Man’s Dream”.

قدم الموسيقار اليوناني، البالغ من العمر 65 عاماً، حفلين في مصر؛ وكان حفله الأول في أكتوبر عام 2015 داخل الأهرامات بحضور عديد كبير من نجوم الفن، واختتم الحفل بإرتدائه لعلم مصر وحياه بقوله “تحيا مصر”، والحفل الثاني في يوليو 2019 بالساحل الشمالي، كما تعددت جولاته بالمدن العربية منها السعودية والمغرب والإمارات.

ويمكنكم متابعة الحفل مباشرة على قناته الخاصة على “يوتيوب” عبر اللينك التالي: