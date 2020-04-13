تراند اليوم : تعليق مؤثر من سيمون علي وفاة والدة دنيا عبد العزيز – شاهد

نعت الفنانة سيمون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وفاة والدة صديقتها الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية ظهر اليوم الأحد في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت “سيمون” صورة وعلقت قائلة: “ياحبيبتى دنيا البقية في حياتك فى جودى الغالية انا حاسه بيكى قوى الله يرحمها”.

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، مؤخرًا في مسلسل “قيد عائلي” وهو من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏