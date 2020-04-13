تراند اليوم : إتعلموا يابنات .. حفيد عمر الشريف خطف قلوب الكلبوبات في أحدث ظهور -صورة

وعلق حفيد عمر الشريف قائلا : خلف الكواليس حيث ظهر فى الصورة وهو يقوم بإزالة الماسك من على الوجه.

وتلقى حفيد عمر الشريف تعليقات سلبية و تعرض إلى هجوم شرس بسبب الصورة القديمة.

وأثار عمر جونيور «حفيد الفنان عمر الشريف»، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية.

وقبل صورته المثيرة، ظهر حفيد عمر الشريف «عمر جونيور»، والمعروف بمثليته الجنسية، في صورة أخرى قبل عدة أيام، وهو شبه عارٍ على أحد الشواطئ.

حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده “عمر الشريف” حيث قال إن حياة جده تسودها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتبر حظه سيئا فى لعبة الورق وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده.