تراند اليوم : شكلها هتولع ولاإيه .. محمد رمضان يرد بعنف علي أحمد فهمي- فيديو

وجاء ذلك المنشور عقب أزمته مع الفنان احمد فهمي، خاصة أن أحمد فهمي جسد بطولة فيلم بعنوان “كلب بلدي”، وبدأت الأزمة بينه وبين رمضان، عندما قال فهمي ، في آخر لقاء تلفزيوني له انه يرفض التمثع محمد رمضان.

بينما قام ,رمضان، بنشر فيديو قديم لأحمد فهمي، وهو يشيد بأدائه التمثيلي، وقام بعمل منشن لأحمد فهمي المطرب، كي يقلل من قدر أحمد فهمي الممثل.

ومن ثم قام احمد فهمي بنشر فيديو له وهو يلعب مع الكلاب، وعلق على الفيديو قائلًا:” معلش انا آسف مش هقدر أرد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير .. حبيبى”.