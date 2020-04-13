تراند اليوم : احدث صورة .. شهد مراجيح نسيت البنطلون و القميص مفتوح – اتفرج

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.

وظهرت الفنانة منى ممدوح بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة خطفت بها الأنظار، مرتدية قميص طويل باللون الروز، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم “ولاد رزق 2” من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح في فيلم “خط الموت”، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.