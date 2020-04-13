إيغل فيلم تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "أولاد آدم"



كشفت شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان عن البوستر الرسمي لمسلسل (أولاد آدم) للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، والذي يقوم بدور البطولة فيه كل من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم. Advertisements العمل يقدم قصصاً اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: "ما في حدا برّا الخطيّة... كلنا أولاد آدم".

يذكر ان المسلسل يستكمل التصوير ليلحق بالعرض في شهر رمضان المقبل.

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