فن ومشاهير

لأول مرّة في تاريخه إلغاء مهرجان قرطاج

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farah.hassan 0 تبليغ

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لأوّل مرّة في  منذ تأسيسه سنة 1964 تقرر في تونس الغاء الدورة الحالية  لمهرجان قرطاج الدولي التي كان من المقرر أن تحمل رقم 65.


و أعلنت وزيرة الثقافة في تونس شيراز العتيري السبت 11 ابريل /نيسان عن تأجيل مهرجان قرطاج الدولي في دورته الحالية إلى السنة القادمة.

 

احدى حفلات مهرجان قرطاج

احدى حفلات مهرجان قرطاج

 

 

و قالت العتيري خلال مداخلة اذاعية مع راديو "موزاييك" الخاص انه تقرر تأجيل الدورة الحالية للمهرجان بكل تفاصيل برمجتها إلى السنة القادمة  و ذلك بعد التشاور مع ادارته مؤكدة أن السبب يرجع  لتفشي فيروس .


و كانت الوزيرة التونسية  قد أعلنت منذ أيام عن الغاء العروض الأجنبية فقط  بمهرجان قرطاج خلال دورته الحالية و الاكتفاء ببرمجة محليّة قبل أن تعود للاعلان عن تأجيل المهرجان بكامل برمجته.

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افيش مهرجان قرطاج الدولي

افيش مهرجان قرطاج الدولي

 

 

وأوضحت الوزيرة أن قرار التأجيل اتخذ بسبب تداعيات  أزمة كورونا و ما نتج عنها من  توقف للأنشطة و تعطل لحركة الطيران .


و قالت الوزيرة انه اذا ما تم التفكير في اقامة مهرجانات صيفية لتنشيط الحركة الثقافية صيفا فسيكون ذلك بتسمية أخرى  موضحة أن مدير الدورة الحالية لمهرجان قرطاج الدولي عماد العليبي يشتغل على هذا الموضوع.


و هذه أول مرة يغيب فيها مهرجان قرطاج الدولي عن جمهوره منذ تأسيسه على يد وزير الثقافة التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل أيضا مهام أمين عام جامعة الدول العربية في الفترة الممتدة بين 1979 و 1990.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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