جيني إسبر تنشر صورا لابنتها مرتدية وسادة!

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كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:53 صباحاً - شاركت الفنانة السورية جيني اسبر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صور ا لابنتها ساندي ضمن تحدي الوسادة الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت ساندي في الصور وهي تلف حزاماً على خصرها بالاضافة الى الوسادة.
وعلقت جيني على الصور كاتبة: “هيك قررت ساندي تلبس بالعيد
”.
وتابعت جيني اسبر: “ينعاد عليكون جميعاً بظروف أحسن.. فصح مجيد للغربيين وشعنينة مباركة للشرقيين
”.
يذكر ان ساندي هي الابنة الوحيدة للفنانة جيني اسبر من زوجها السابق المنتج عماد حسن ضحية والذي انفصلت عنه في 2015.
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