شاهد.. ميريام كلينك تشارك في تحدي الوسادة من مطبخها!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:53 صباحاً - شاركت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك في تحدي الوسادة الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت ميريام كلينك مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي ترتدي وسادة زهرية اللون في مطبخها. وعلقت ميريام كلينك على الفيديو كاتبة: “سوبر موديل من المطبخ الى غرفة النوم بـالوسادة”. وتابعت ميريام: “اشعر بالملل والغضب انا لا اطبخ انا اميرة”.

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