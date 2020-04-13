كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:53 صباحاً - أثارت كنزي، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الجدل في احدث صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت كنزي في الصور وهي ترتدي قميصًا قصيرًا، وفي إحداهما ظهرت وهي تخرج لسانها.
وقد اثارت كنزي الجدل بهذه الصور بين متابعيها بين من أثنى على جمالها واخرين انتقدوا الحركة الجريئة التي قامت بها.
يذكر ان عمرو دياب لديه اربعة أبناء هم نور من زوجته السابقة شيرين رضا وعبدالله وكنزي وجنى من زوجته السابقة زينة محمد عاشور.
كانت هذه تفاصيل خبر كنزي عمرو دياب تمد لسانها في احدث ظهور لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.