كنزي عمرو دياب تمد لسانها في احدث ظهور لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:53 صباحاً - أثارت كنزي، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الجدل في احدث صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت كنزي في الصور وهي ترتدي قميصًا قصيرًا، وفي إحداهما ظهرت وهي تخرج لسانها.

وقد اثارت كنزي الجدل بهذه الصور بين متابعيها بين من أثنى على جمالها واخرين انتقدوا الحركة الجريئة التي قامت بها.

يذكر ان عمرو دياب لديه اربعة أبناء هم نور من زوجته السابقة شيرين رضا وعبدالله وكنزي وجنى من زوجته السابقة زينة محمد عاشور.