ريشا تشادا بملابس السهرة في الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

اعتاد مشاهير بوليوود مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وهم يقضون الوقت في منازلهم أثناء خظر فيروس كورونا، كما يقوم المشاهير أيضًا بتحفيز الجمهور بنشاط للبقاء في الداخل وممارسة الابتعاد الاجتماعي.

رأينا ممثلين يغسلون الأواني، وينظفون الأرضيات، ويطبخون الطعام والمزيد خلال هذه الأيام من الإغلاق. والآن، ارتدت الممثلة ريشا تشادا كل ملابسها وشاركت في إطلالتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

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ورغم ارتدائها ملابس السهرة، لم يكن لدي تشادا مكان تذهب إليه وأعربت عن نفس الشيء على تطبيق مشاركة الصور، وبدت الممثلة مذهلة حيث كانت ترتدي سترة جلدية سوداء مع نظارة شمسية رائعة.

كتب تشادا تعليقاً الصورة التي شاركتها متابعيها: “كلهم يرتدون ملابس ولا مكان يذهبون إليه!” في غضون ذلك ، بسبب COVID-19 ، فرضت الحكومة الهندية حظرا لمدة 21 يومًا في البلاد وطلبت من المواطنين عدم الخروج من منازلهم لتجنب الإصابة.

على جبهة العمل، شوهدت الممثلة آخر مرة في فيلم بانجا من المخرج أشويني ايار تيواري Ashwiny Iyer Tiwari من بطولة كانجانا رانوت، نينا جوبتا و جيسي جين . تم إصدار الفيلم في يناير من هذا العام.