السرطان يهاجم ممثلة بوليوود نفيسة علي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أصابت ممثلة بوليوود نفيسة علي بمرض سرطان الجلد.

وبحسب تقرير “انديا توداي” بعد أن لاحظت نفيسة وجود بقع بيضاء على جلدها قبل بضعة أشهر أثناء خضوعها للعلاج الكيميائي، قامت بمشاركة متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام عن حالتها الصحية من خلال منشور طويل.

وكتبت، “منذ أن بدأت علاجي الكيميائي لاحظت بقع بيضاء على منطقة رقبتي.. أصبحت الآن مصابة بسمرة، أستطيع أن أقول أن البقع السرطانية امتدت الى وجهي أيضًا”.

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وأضافت “هذه هي الحياة... تكسب البعض وتفقد البعض، لقد تم تشخيصي بالليوكودرما... ما هو؟ يشبه إلى حد بعيد حالة الجلد “البهاق” - اللوكودرما هو اضطراب جلدي حيث تميل بقع الجلد إلى فقدان لونها الطبيعي”.

سابقا تم تشخيص نفيسة بالمرحلة الثالثة من سرطان البريتوني والمبيض في نوفمبر 2018، وأعلنت أنها خالية من السرطان في عام 2019.

ولدت نفيسة علي في ولاية البنغال الغربية عام 1957، وظهرت لأول مرة على الشاشة الفضية في عام 1979 مع فيلم “جونون” أمام النجم الكبير شاشي كابور. كما شملت قائمة أفلامها الأخرى “الميجور صعب” و”الحياة في المترو” و”يملا باجلا ديوانا” و”صاحب بيوي أور جانستر 3”.