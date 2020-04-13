بريانكا شوبرا تتبرع بمبلغ 100 الف دولار

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شاركت بريانكا شوبرا بنشاط في نشر الوعي حول وباء كورونا COVID 19. كما تبرعت أيضًا إلى صندوق الطوارئ والإعانات الذي أنشأه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي PM CARES وصندوق الإغاثة لرئيس وزراء ولاية ماهاراشترا.

كما لم تبخل الممثلة أبداً بعطائها السخي، فكانت أيضًا جزءًا من الفيلم القصير الذي تم تصويره عن بُعد حول فيروس كورورنا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والذي قام ببطولة أميتاب باتشان ، رانبير كابور، علياء بهات.

ثم تقدمت بريانكا لتعلن أنها ستتبرع بمبلغ 100.000 دولار لأربع نساء محاربات يظهرن قوة في المعركة ضد كوفيد 19.

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ونشرت بريانكا على وسائل التواصل الاجتماعي، تقول “شكرا للجميع على ترشيح مثل هؤلاء النساء اللواتي يرتفعن فوق تحديات اليوم لمساعدة الآخرين.

وأضافت “في هذا الأسبوع، أسلط الضوء على 4 نساء يتقدمن حقاً إلى أبعد الحدودـ حيث يقومن بعمل رائع لإحداث فرق في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا القاتل”.

ثم أعلنت عن الفائزين الأربعة ومساهمة هؤلاء النساء الأقوياء اللواتي يقودن من الأمام في هذه الأوقات الصعبة في المعركة الجارية.