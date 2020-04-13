ساني ليون تحتفل بعيد زواجها في الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بينما تحتفل ساني ليون ودانيال ويبر بمرور 9 سنوات على زواجهما، قام زوجها دانيال ويبر بمشاركة لطيفة على إنستغرام ووعد بـ “بلقاء أكثر رومانسية”، عندما ينتهي تفشي فيروس كورونا ورفع الحجر الصحي.

في البوست الذي شاركه الزوج مزح دانيال قائلاً إن ساني ليس لديها خيار سوى أن تتحمله كل يوم، كما شارك صورة لهما وهم يحملان أكواب من النبيذ.

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وكتب، “ذكرى سنوية سعيدة sunnyleone !!!! يسعدني على الأقل احتساء كأس من النبيذ معك الليلة! أعدك بموعد أكثر رومانسية عندما ينتهي الحجر، أحبك حبيبتي !!!! أود أن أقول ، شكرًا لك على تعاملك معي كل يوم ولكن في الواقع ليس لديك خيار”.

فيما تلقى متابعيهما البوست بالتهنئة، كتب أحد مستخدمي إنستغرام ، “ذكرى زواج سعيدة لأجمل زوجين على الإطلاق! أنتم مثال رائع على تحقيق أهداف الحياة الزوجية! الطريقة التي تعاملون بها و تساعدون بعضكم البعض رائعة وجذابة!! ومرة ​​أخرى متمنياً لكليهما ذكرى زواج سعيدة للغاية.

مؤخرا كانت ساني ليون قد برنامج الدردشة الخاص بها - Locked Up with Sunny - على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram ، للترفيه عن المعجبين أثناء الحجر الصحي.