جاكلين فرنانديز تطلق مبادرة جديدة لدعم ضحايا كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في ظل أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم وجميع أنحاء الهند. وبينما تواجه الدولة هناك بأكملها دمارًا بسبب الفيروس الخطير، فإن المعلومات المزيفة التي تسبب الارتباك حول فيروس على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أيضًا منتشرة بشدة.

في هذه الأثناء، بدأت ممثلة بوليوود جاكلين فرنانديز مبادرة خاصة لوقف الشائعات حول فيروس كورونا وللأشخاص الذين يعانون من هذا الفيروس، والتي يحظى بثناء كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدثت جاكلين فرنانديز مع أول ضحية كورونا في ريتا، عبر دردشة مباشرة على حسابها الرسمي على Instagram، وفي الوقت نفسه، شاركت ريتا تجربتها في الإصابة بفيروس كورونا مع جاكلين.

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قالت ريتا خلال اللقاء اللايف إنها جاءت إلى مومباي، لم يكن هناك شيء في الاختبار الحراري في المطار، بعد يومين، عندما شعرت بأعراض فيروس كورونا، اتصلت برقم خط المساعدة الذي أصدرته الحكومة وتم نقلها إلى المستشفى.

وأضافت ريتا: “عندما رأيت الأعراض ، أخبرني الطبيب أنني مصابة في المطار أو على متن الطائرة لأن جميع الأماكن هناك مصابة، عندما عدت إلى الهند، لم تظهر درجة حرارتي ولا أي أعراض في الاختبار الحراري، بعد ذلك بيومين تدهورت درجة حرارة جسدي وأصبت بحمى، بعد ذلك اتصلت برقم خط المساعدة الصادر لضحايا كورونا”.

ثم تسأل جاكلين فرنانديز ريتا عما يجب فعله إذا اكتشفت أعراض كورونا، قالت ريتا أنه يجب على المرء أن يعزل نفسه أولاً عند اكتشاف أعراض الفيروس، لا يلتقي بأحد، بعد ذلك، اتصل برقم خط المساعدة واذهب إلى المستشفى. بعد ذلك سيقرر المستشفى كيف يكون الأمر.