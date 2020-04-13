العثور على الممثلة الهندية فيشوا شانتي ميتة في منزلها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

استيقظت صناعة السينما في الهند على نبأ وفاة الممثلة ومضيفة التلفزيون الهندي شانتي اسياس فيشوا شانتي Vishwa shanti، حيث تم العثور على الممثلة ميتة في ظل ظروف غامضة صباح الجمعة 10 أبريل في منزلها.

قام رجال الشرطة بتحريز هاتفها التي يبدو أنها كانت تعيش بمفردها في الشقة، كما قاموا أيضًا بالتحقق من لقطات كاميرات الفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة للتأكد مما إذا كان أي شخص قد زار المبنى.

كما أن القتل والانتحار هما الزوايا التي تبحث خلالها الشرطة، ويجري استجواب الجيران كذلك. بحسب تقارير واردة. وفقًا للجيران، لم تخرج فيشواشانتي، المعروفة أيضًا باسم شانتي، من منزلها منذ أربعة أيام، وفي ظل إجراءات مثل الحجر الصحي، من الطبيعي جدًا عدم الخروج من المنزل، لكن الجيران وجدوا أن الأمر مريب وابلغوا الشرطة.

وصلت شرطة إلى المكان وكسرت الباب ودخلت شقتها ووجدت أن جثة شانتي ملقاة على الأرض، حتى أنهم وجدوا زجاجات كحول في شقتها ، وتأكد رجال الشرطة أن لديها عادة استهلاك الكحول.

Advertisements

استنادًا إلى التحقيق الأولي، تشتبه الشرطة في أنه بسبب الاستهلاك المفرط للكحول، دخلت الممثلة في حالة من اللاوعي وسقطت عن غير قصد من السرير وتوفيت بسبب الإصابة، كما رجّح بعض الجيران أن الممثلة ربما تكون قد اتخذت هذه الخطوة المتطرفة للخروج من الاكتئاب بسبب المشاكل المالية.

سجلت الشرطة حالة وفاة مشبوهة وبدأت التحقيقات، وقامت بتفتيش منزلها بحثًا عن أدلة وصادرت هاتفها، حتى أن الشرطة فحصت لقطات الكاميرات المثبتة بحثًا عن أي أدلة تؤدي إلى وفاتها، ونقل الجثة الى مستشفى للتشريح وسيتم اجراء تحقيق.

في هذه الأثناء ، بدأت الشرطة في إجراء تحقيقات حول وفاتها واستجوبت الجيران للعثور على زمام المبادرة. تشير بعض التقارير إلى أن شانتي كانت تعاني من مشاكل مالية. كما أن الحجر الصحي الذي فرضه انتشار COVID-19 جعل الأمور أسوأ .

وتنتظر العائلة والأصدقاء نتائج تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة. . فيما عبرت صناعة السينما والتلفزيون في الجنوب عن صدمتها وحزنها على وسائل التواصل الاجتماعي.