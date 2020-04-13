نسرين طافش تغرد خارج سرب كورونا بطلّة صفراء تفوح أنوثة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة السورية نسرين طافش الخروج عن أجواء أزمة كورونا، والإرشادات التي دائماً ما تشاركها مع متابعيها للتوعية ولمكافحة الفيروس المستجد، وذلك بمشاركة الفانز بلقطات من جلسة تصوير لافتة كانت قد خضعت لها الفنانة من فترة.
نسرين اطلّت في الجلسة بفستان أصفر جمعت فيه بين الأناقة والبساطة، مسدلة شعرها الذهبي بشكل زادها جاذبية، كما تزينت بماكياج أبرز جمال ملامحها، وهو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه النجمة الشابة أنوثة، ونال اعجاب محبيها.
يُذكر أن نسرين تألقت مؤخراً في بطولة مسلسل «ختم النمر» أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تامر شلتوت، وفاء سالم، حنان سليمان، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويُعرض عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.
من ناحية أخرى، شاركت نسرين طافش في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.
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