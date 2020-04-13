ابنة منال سلامة تكشف تفاصيل نقلها للحجر الصحي بمرسى علم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منال سلامة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لابنتها أميرة من داخل الحجر الصحي بمرسى علم والذي نقلت إليه بعد عودتها من واشنطن.

ابنة منال سلامة والمخرج عادل أديب، روت خلال الفيديو تفاصيل رحلتها من داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى وصولها إلى مقر إقامتها داخل فندق العزل بمرسى علم.

وقالت، إن ما لمسته من إجراءات مصرية منذ استقبالهم في مطار واشنطن وحتى دخول كل منهم الغرفة الخاصة به أمر يدعو للفخر تماما، وأنها لم تلمس هذه المسئولية من أمريكا أثناء تواجدها فيها، وأنها وزملائها يشعرون بالانتماء لهذه البلد الآن أكثر من أي وقت مضى”، موضحة أنها سوف تعود إلى منزلها في القاهرة بعد حوالي 5 أيام.

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الفنانة منال سلامة، علقت على الفيديو قائلة: “بنتي في الحجر الصحي.. شكرًا لمصر اللي حصل ارسي روح الانتماء للجيل الجديد”.

وكانت آخر مشاركات منال سلامة في المسرح من خلف الكواليس، إذ ساعدت في إخراج العرض المسرحي “الحكاية نور”، والتي عرضت على مسرح الهناجر، هو عرض مسرحي تفاعلي موجه “لذوي الاحتياجات الخاصة” بطولة نهال عنبر، هدى إدريس فكرة د. نجلاء العسيلي، تأليف محمد السباعي ومحمد الحناوي، ألحان وتوزيع بورا وإخراج أحمد سمير ريان.

منال سلامة متزوجة من المخرج عادل أديب منذ سنوات، وتعيش حياة زوجية مستقرة، وقالت في حوار لها إنه أحبها حينما كان طالب في معهد السينما وكانت هي في معهد الفنون المسرحية، وطلب منها أن تتزوجه بعد التخرج.