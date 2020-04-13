شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث عن الذات فى الموسم الثالث من Medici: The Magnificent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس، عن أول تريلر لـ مسلسل الفانتازيا والخيال العلمى، Medici: The Magnificent، القادم إلى منصة البث فى 1 مايو المقبل، على أن يتضمن الموسم الجديد 8 حلقات تطرح دفعة واحدة على منصة البث، كـ العادة، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، طرحت نيتفلكس بيان عن المسلسل قالت فيه " : يظهر مسلسل Medici: The Magnificent قوة الفن والجمال كقوى دافعة وراء الحكم، حيث يظهر المسلسل رحلة رجل يسقط عدة مرات قبل أن يجد نفسه مرة أخرى".

وتدور أحداث المسلسل فى عام 1470 حيث تم تعزيز قوة عائلة ميديشى بمرور الوقت، واستدعاء لورينزو لأخذ مكان والده اكتشاف سنوات من سوء إدارة البنك منه، كرئيس جديد لأسرة ميديسي، عليه أن يعتني بأخيه جوليانو وأخته بيانكا، وثم يتزوج كلاريس أورسيني، امرأة نبيلة من روما، وصداقته مع بوتيتشيلي تعطي الحياة لعصر النهضة، ولكن تباينه مع البابا سيكستوس يجلب فلورنسا إلى أكثر اللحظات دموية في تاريخها، وهى مؤامرة Pazzi.

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المسلسل بطولة دانيال شارمان، برادلى جيمس، Synnove Karlsen، جاكوبو أولمو أنتينورى، ادوارد درينج، ميشيل بالدوتشى، راؤول بوفا، آلان كابيلى جويتز، بيترو راجوزا.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن إلغاء مسلسل V Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و 7.8، على موقع IMDB، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، العمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيري الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل فى عام 2014.

الكتاب المستند منه المسلسل نشر في عام 2012 من قبل IDW ، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التي تؤرخ لأول حرب مصاصي الدماء، ومجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذي يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصي الدماء".



