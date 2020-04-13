أميتاب باتشان مهدد بفقدان بصره

رنا صلاح الدين - الخليج 365 - بوليوود

أعرب الممثل الهندي أميتاب باتشان عن قلق بشأن بصره وشارك هذا القلق هاى موقع الشخصي بشبكة الأنترنت مع المعجبين قائلاً “العمى في طريقه اليّ”.

كتب باتشان، “أرى صورًا ضبابية.. الرؤية تقرأ مرتين، وبعد بضعة أيام تصالحت مع حقيقة أن العمى في طريقه، لأضيف إلى نفسي مليون مشكلة طبية أخرى.

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ويقول عن تعليمات الأطباء أيضًا: ” أضع منشفة يد ساخنة على العينين، واتبع تعليماته بوضع قطرات عين موصوفة كل ساعة.. طمأنني أنني لن أكون أعمى - وأكد لي أن الأمر لا يتعدى قضائك الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر، لذا أتعرضت عينيك للإجهاد هذا كل شيء”.

على الرغم من العديد من المشاكل الصحية وشيخوخته، رفض أميتاب باتشان التقاعد، واستمر الممثل الكبير في عمله. لديه حاليا أربعة أفلام في - شيهري، غولابو سيتابو، جوند وبراماسترا.

ومع ذلك، يبدو باتشان سعيدًا بعد أن تلقى علاج والدته العائلي، وقال حول هذا الأمر: “نعم .. إن تقنية الأم العجوز نجحت.. نعم .. أستطيع أن أرى الآن !!”