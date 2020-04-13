سميرة سعيد تستعد لأول حفل أون لاين.. تعرف على موعده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد لتقديم حفل غنائي جديد online، على قناة وزارة الثقافة بموقع “اليوتيوب”، وذلك خلال فترة العزل المنزلي لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

الحفل من المقرر أن يكون فى الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، على قناة وزارة الثقافة بموقع “اليوتيوب”.

وستغني سميرة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها، منها: “أيام حياتى”، و”حب ميئوس منه”، و”أنا كتير عليك” و”عيونك قدامى”، كما ستغنى مجموعة من أغانيها القديمة، منها: “إحكى يا شهرزاد” و”ع البال”.

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وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا آخر أغنية لها على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم “واقع مجنون”، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني.

وتحدثت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن أغنيتها الجديدة “واقع مجنون”، لافتة إلى أنها تكاد تكون نبوءة بالأحداث الحاصلة الآن، رغم أنها غنتها في فترة سابقة.

الفنانة المغربية قالت، إن الأغنية كانت في الأساس بكلمات مختلفة، قبل أن تطلب من الشاعر بهاء الدين محمد كتابة كلمات جديدة على لحنها، في اتجاه إنساني بعيد عن العواطف العادية التي تتناولها الأغاني عادة.

سميرة أكدت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أنها شعرت بأن المرحلة الحالية هي الوقت المناسب لإطلاق هذه الأغنية، حيث أنها تعكس الكابوس المرعب الذي نعيشه.