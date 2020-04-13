إيجي أزاليا تكسر قواعد الحظر لترتيب أظافرها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أحرجت مطربة الراب والمغتية الأسترالية الشهيرة إيجي أزاليا معجبيها الذين اتهموها بمخالفة قواعد الإغلاق خلال تفشي فيروس “كورونا” المستجد في مدينة لوس أنجلوس.

النجمة العالمية تعرضت لانتقادات من قبل جمهورها عندما قامت بنشر صورة لتجميل أظافرها يوم الخميس 9 إبريل، وذلك خلال حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد أن دعت متخصصة إلى منزلها لتجميل أظافرها.

وقالت إيجي أزاليا البالغة من العمر 29 عامًا لمتابعيها إنه خيار خاص بها، إذا أرادت المخاطرة بالمرض من خلال دعوة أشخاص آخرين.

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النجمة العالمية كتبت ردًا على أحد المعجبين الذي أشار إلى أهمية الابتعاد الاجتماعي :إذا كنت أرغب في المخاطرة بوجود عامل في بيتي فهذا شأني، وليس شأنك.

كما ردت إيجي على تعليق آخر قائلة: لم أغادر منزلي، فإذا فعلت ذلك فإن ذلك خياري وحدي، البقاء في المنزل والمرض”، مشيرة أيضًا إلى أنها اختصاصية تقليم أظافر وكانت مقنعة وترتدي قفازات.

وكتبت النجمة العالمية :اهدأوا.. فلم نكن نقبل بعضنا البعض، أوعدكم”، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فهاجم الكثيرون المغنية، والذين أخبروها بأنها أصبحت جزءًا من مشكلة كبيرة، حيث كتب أحد المتابعين تعليقًا :”إن ذلك شأن للجميع.. فأنت جزء من مشكلة يمكن للناس حمل المرض وعدم المعرفة وبالتالي نشره، نتمنى ألا يكون ذلك العامل مريضًا بالفيروس”.

والجدير بالذكر أن إيجي الأسترالية المولد، تعيش في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وتم إصدار أمر حكومي بالبقاء في المنزل والحد من التفاعل الإجتماعي منذ 19 مارس لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19.