إياد نصار: زوجتي قاطعت عروض فيلم «الممر» بسبب غضب الناس مني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان الأردني إياد نصار، إن الجمهور في العرض الخاص لفيلم “المم”ر كان غاضبًا جدًا من الضابط الإسرائيلي، الذي أدى شخصيته، ، لدرجة أن زوجته بعدت عنه في نصف الفيلم.

إياد نصار، قال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار” أن الأستاذ شريف عرفه مايسترو بيوظف كل شخصية بتفاصيلها لخدمة العمل، و أنه وافق عندما عرض عليه الدور رغم أن الناس حذرته لكنه وافق لأنه يحب التحدي.

و تابع، أن فيلم كازابلانكا نقله جديدة بالنسبة ليه لأنه لم يؤدي أكشن من قبل و المخرج بيتر ميمي مخرج متطور و بيشتغل في حتة تانية.

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فيلم “الممر”، يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

من ناحية أخرى عرض لإياد نصار مؤخرًا فيلم “رأس السنة”، في دور العرض، ويشاركه البطولة فيه محمد ممدوح، وبسمة، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وإنجي المقدم، ومن تأليف وإنتاج محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

وتدور أحداث العمل في ليلة واحدة وهي ليلة رأس السنة، بحسب تصريحات إياد نصار الصجفية والذي يجسد شخصية علي، وهي تختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل في مرحلة ما كانت الطبقة الوسطى هي التي تحدد ثقافة المجتمع فهي كانت بمثابة الرقيب على المجتمع، فكانت تراقب الطبقة العليا وسلوكها وتصرفاتها وتكشف عناصر الفساد وترتقب الطبقة الفقيرة وترفعها وتساعد وتشكل لها شكل ووعي ثقافي.