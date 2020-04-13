ميساء مغربي ترد على شائعة تعاطيها المخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المغربية ميساء مغربي، على الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول تعاطيها للمخدرات على إحدى الصفحات الوهمية، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقالت في تغريدتها: “إلى متى ستستمر الحسابات الوهمية الخارجية في نشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والأفراد وكل من يحسب على وطن دون أي ردع، نسأل الله أن يعيننا على فيروس كورونا وعلى فيروس الكره والأمراض النفسية التركيز على العمل والإنجاز هو أفضل رد عليهم، اللهم بلغنا رمضان.. خليك في البيت”.

وكانت إحدى الصفحات قد زعمت أن الفنانة ميساء مغربي، تتعاطى المخدرات والحشيش في شقة في الداون تاون في دبي للمشهور دايلر، بالإضافة إلى مشهورة الانستجرام شوق محمد.

من ناحية أخرى، تقدم الفنانة ميساء مغربي، حاليًا برنامج “دبي كروز”، والمذاع عبر فضائية عبر فضائية “دبي”.

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وكانت الفنانة المغربية قد كشفت منذ فترة أنها مصابة بمرض نادر في الرحم يسمى “بطانة الرحم المهاجرة”، إلا أنها أكدت أن هذا المرض ليس هو المتسبب في عدم إنجابها حتى الآن، حيث قالت: “هذا المرض ما يمنع من الحمل لكن عدم التعامل معه بطريقة صحيحة سواء من تغذية أو أدوية ممكن يحول دون ذلك.

يذكر أن الفنانة المغربية ميساء مغربي قد كشفت عن زواجها للمرة الثالثة في شهر فبراير عام 2019، مما شكل مفاجأة كبيرة لجمهورها.

فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة المغربية ميساء مغربي بزوجها، وذلك في أول ظهور له.

زوج الفنانة المغربية ظهر في الصورة وهو يحتضنها، ولم تكشف الصورة عن ملامحه بشكل كبير، حيث كان يرتدي نظارة شمسية على عينيه وقبعة على رأسه.