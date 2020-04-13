رامي جمال: اتعظوا من الابتلاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان المصري رامي جمال، تصرفات أهالي قرية شبرا البهو فريك، إحدى قرى محافظة الدقهلية بالقاهرة بعد رفضهم دفن جثمان طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

رامي جمال، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “الخوف المبالغ فيه وقساوة القلوب وقله الرحمة تجاه دفن الدكتورة شهيدة كورونا بيخوفني جدا يا عباد الله اتعظوا من الابتلاء وصفوا النوايا تري المعترضين علي دفنها يحبوا لو توفاهم الله بالمرض نفسه يحصلهم نفس المصير.. يا حزن أهلها”.

وطالب بإطلاق اسم الطبيبة على قريتها، وتفاعل معه عدد كبير من سكان القرية في طلبه.

يذكر أن الطبيبة المتوفية تبلغ من العمر 64 عامًا وكانت مقيمة في إيطاليا منذ سنوات مع أبنائها، وحال عودتها من هناك تم وضعها في مستشفي الحجر الصحي بالإسماعيلية، و توفيت هناك، و كانت تقيم بالمنصورة قبل السفر إلى إيطاليا.

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رامي جمال أعلن عن تبرعه لصالح مستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

الفنان المصري، كان قد طرح مؤخرا ألبوم “أنا لوحدي” وتحديدا في 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب عبر قناة “نجوم ريكوردز” ‏الرسمية على‎ ‎”يوتيوب”.

كما صور منه أغنية “سقف” بطريقة الفيديو كليب والتي حققت نجاحا وانتشارا مع طرحها، وهي من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن الحان بلال سرور وتوزيع توما.

رامي جمال تعاون فى ألبومه الجديد “أنا لوحدى” مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.