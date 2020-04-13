شاهد والدة باسل خياط لأول مرة.. هل تتشابه الملامح؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز النجم السوري باسل خياط صورة حديثة تجمعه بزوجته ووالدته، وهي الصورة التي تمثل الظهور لأول لوالدة الفنان الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والدة النجم السوري توسطت باسل وزوجته، وكان لافتاً احتضانها لزوجة ابنها بشكل عكس قوة علاقتهما، بينما أثنى فانز باسل على جمال وحيوية ونضارة وجه والدته بالرغم من تقدم عمرها، داعيين الله أن يمتعها دائماً بوافر الصحة والسعادة، كما لفت أغلبهم إلى وجود شبه بين باسل ووالدته.

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من ناحية أخرى، يواصل باسل خياط تصوير مسلسله الجديد «النحات» أمام ألجزائرية أمل بوشوشة، والعمل من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري، وفيه يجسد النجم السوري شخصية مغني وراقص، وهو التعاون الثالث لخياط مع بوشوشة بعد مسلسلي «الإخوة»، و«العراب».

قوات الأمن اللبناني كانت قد اقتحمت موقع تصوير مسلسل «النحات» منذ أيام، حيث كان تصوير العمل جارياً في فندق «بورتميليو» على شاطئ الكسليك في مدينة جونيه، وهناك تفاجأ فريق العمل باقتحام قوات أمنية، وطلبت من شركة إنتاج العمل، وهي « ISee media» بوقف التصوير، لمخالفة أوامر عدم التجمع والطوارىء المعمول به حاليًا في لبنان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

القوى الأمنية وجهت إنذاراً للشركة، وأوقعت عليها غرامة مالية، كما أخذت تعهد من مسئولي الشركة المنتجة بعدم استئناف التصوير دون إذن من الداخلية، لأن ذلك سيضعها تحت طائلة المسؤولية، كما سيتم مصادرة معدات التصوير وحجز مسؤولي الانتاج، لما في ذلك من تعريض الشركة، لسلامة المشاركين والمجتمع لخطر محدق.