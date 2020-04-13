أمل حجازي عن كورونا: أوقفت البغاء والخيانات الزوجية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عن فيروس كورونا المستجد، والمنتشر بشك كبير خلال الوقت الحالي، والتغيرات التي طرأت على الأسر بسببه.

أمل حجازي، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله! بيوتنا نظيفة وطاهرة.. الطبيعة تتنفس من التلوث.. صرف المال باعتدال دون الإسراف، وقف البغاء والخيانات الزوجية.. وقف الحروب.. الجلوس وقت طويل مع العائلة.. التقرب من الله خوفا من الآتي!!”

وأضافت: “يا ابن آدم هل تنتظر وباءًا لتكون صالحا”، وأثارت تغريدتها العديد من التعليقات منها من أيدها في قولها ومنها من اعترض عليها ووصفها بالمبالغة.

Advertisements

وكانت أمل حجازي، قد أكدت في حوار صحفي لها قائلة: ” أعيش حالياً أجمل أيام حياتي، فرغم أي نجاح حققته في سنوات ماضية، فإني أعيش اليوم سلامًا وراحة نفسية واطمئناناً أكثر، رغم بعض الظروف الصعبة التي قد نعيشها، فإني أسلّم أمري لربي، وأنا طوال عمري مؤمنة ولقد أصبحت أكثر قربًا من الله، ونبذت أي شيء دنيوي يصغر بعيني، لدي راحة نفسية لم أعشها يومًا من قبل”.

وأضافت: “مع احترامي للفنانين والجو الفني، فلقد شعرت أني لست سعيدة بذلك الجو الفني، ولم يعد في قمته وعزه أيضاً.. مررنا بأيام عز في الفن وكان الاحترام موجوداً.. طبعاً لا زال هناك فنانون محترمون، لكني شخصياً لا أجد نفسي هناك”.

وكانت أمل حجازين قد أعلنت ارتداء الحجابن واعتزالها الغناء وتقديم قصائد واناشيد إسلامية فقط، منذ عام 2017.