كريم محمود عبدالعزيز عن اسم مولودته: والدي اختاره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز بمولودة جديدة.

الفنان المصري أطلق على مولودته اسم “حبيبة”، مؤكدا أن والده الراحل محمود عبدالعزيز كان قد اختار معه هذا الاسم.

كريم كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الاسم اللي أبويا اختاره معايا.. حبيبة كريم محمود عبد العزيز”.

الفنان المصري أضاف: “اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى”.

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وكان الفنان محمد محمود عبدالعزيز، شقيق كريم، قد عبر عن سعادته بقدوم مولودة شقيقه “حبيبة”، حيث كتب: “ما شاء الله ‏ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله، ربنا رزقنا بحبيبة كريم محمود عبد العزيز، مبروك نورتي الدنيا”. ‏

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز، كضيف شرف في مسلسل “الاختيار”، من بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2020 على شاشة قناة ON، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

ويظهر كريم محمود عبد العزيز بشكل مختلف في المشاهد التي يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة، أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل.

كما يشارك كريم، في بطولة فيلم “موسى”، بجانب الفنان إياد نصار، والذي توقف تصويره لحين الانتهاء من مسلسلات شهر رمضان المقبل 2020.

والفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الأوسط، ويمر بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.