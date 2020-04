كيم كاردشيان تواجه أزمة في تصوير برنامجها الواقعي.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، تواجه مشكلة في إستكمال حلقات برنامجها الواقعي، حيث أنها وحدها في المنزل منعزلة في فيلتها الضخمة بلوس أنجلوس.

والنجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، مشكلة في استمرار تصوير حلقات مسلسلها الواقعي الأكثر شهرة “Keeping Up With The Kardashians”.

ولكن مع إجراءات الحظر المفروضة على قطاع واسع داخل الولايات المتحدة، بسبب تفشي وباء كورونا، فإن كيم لن تتوقف عن استكمال التصوير خلال الحظر، فلا يجب إلغاء دجاجتها الذهبية، هذا ما تفهمه كيم كاردشيان جيدًا.

وكشفت النجمة العالمية عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يوم الجمعة 10 إبريل، عن أنها لا تزال تصور برنامجها العائلي بينما تعاني في المنزل وسط عزل فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” تتولى نجمة الواقع القيام الآن بأدوار متعددة بعيدًا عن الأستوديو المخصص بالكاميرات وجيش الفنيين والإخراج والإضاءة الذين يأتمرون بإشارتها.

وكشفت كيم أنها تفعل الآن كل شيء بنفسها، كما أظهرت مجموعة الإنتاج في غرفة ضيوفها في أثناء محاولتها التصوير.

وفي المقاطع المتعددة التي شاركتها كيم كاردشيان، لمتابعيها على إنستجرام، قالت كيم إنها قامت بتصفيف شعرها ومكياجها بنفسها أثناء تصويرها للمرة الأولى، في محاولة منها لتسجيل بعض المشاهد والاعترافات للبرنامج.

وتظهر اللقطات المعروضة اصطفاف جميع المعدات بوضوح، واستعانة كيم بأحد مشغلي الكاميرات عبر اتصال فيديو كول مباشر، يحاول الفني من خلاله توجيهها وإعطائها تعليمات التشغيل خطوة بخطوة.