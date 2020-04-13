ليدي جاجا تزين غلاف مجلة InStyle .. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، غلاف مجلة InStyle بعددها الجديد المقرر صدوره في شهر إبريل الجاري، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

جريدة الديلي ميل، نشرت لقطات جلسة التصوير الخاص بجاجا، والتي ظهرت بها بمجموعة من الإطلالات الوردية من تصميم ماركة أزياء Giambattista Valli.

وفي حوارها مع المجلة، أعلنت ليدي جاجا أن أهم أولوياتها حاليا، تأسيس أسرة لنفسها، بعد الزواج من خطيبها مايكل بولانسكي.

وجاء ذلك بعد أن نشرت النجمة الكبيرة ليدي جاجا بوستر دعائي جديد لألبومها المرتقب الذي لم تكشف عن عنوانه حتى الآن عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام.

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ونقلت صحيفة ديلي ميل، البوستر الخاص بالألبوم، والذي ظهرت به ليدي جاجا متوسطة لدائرة، مستوحاة من مظهر فيروس كورو.

وعلى جانب أخر، أكدت المطربة والنجمة الأمريكية المثيرة للجدل، ليدي جاجا، البالغة من العمر 34 عاما، مؤخرا، أن الزواج والإنجاب هما قمة أولوياتها في الحياة في هذه الفترة، وهدف تسعى لتحقيقه في أقرب وقت، منوهة بأن الأمومة تجربة إستثنائية تتمنى أن تخوضها.

النجمة العالمية الشهيرة كشفت من خلال تصريحات صحفية إلى أنها سعيدة في علاقتها مع رجل الأعمال مايكل بولانسكي، وتتمنى أن تتزوج وتكون أسرة في أسرع وقت ممكن، وقالت: أريد أن أكون أماً.

وأضافت المطربة الشهيرة إلى أن لديها أهدافاً في الحياة تسعى لتحقيقها، من بينها المزيد من الموسيقى والغناء، والمزيد من التمثيل، والمزيد من عمل الخير مع مؤسستها غير الربحية التي تساند الشباب وتعني بصحتهم النفسية.

وصرحت ليدي جاجا بأنها تحلم بالأمومة، ولا تتخيل المتعة والسعادة من أن تحمل في أحشائها إنساناً يكبر بداخلها، وتكون وظيفتها الأساسية الحفاظ على حياته وصحته حتى تنجبه.