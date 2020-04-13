ستيفن سيجال يحتفل بعيد ميلاده وسط عائلتة.. ويوجه نصيحة لجمهوره

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم والممثل الأمريكي ستيفن سيجال، بعيد ميلاده الـ68، مؤخرا، في منزله، وتحل هذه الذكرى السعيدة فى حياته يوم 10 إبريل من كل عام.

النجم العالمي سيجال، ولد فى هذا اليوم من عام 1952، لكن احتفاله هذا العام كان مختلفًا بعض الشئ، حيث يأتى عيد ميلاده فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، ما اضطره للأحتفال مع عائلته فقط فى عزلتهم بالمنزل.

النجم العالمي نشر، يوم الأحد، 12 إبريل، صورته مع بعض حيواناته البرية عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ليوضح كيف احتفل بعيد ميلاده هذا العام، كما استغل هذه المناسبة لتوجيه رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، حول ضرورة الالتزام بالعزل المنزلى للحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب النجم العالمى، فى تعليقه على الصورة : المعجبين والأصدقاء الأعزاء.. شكرا لكم جميعا على تمنياتكم الطيبة.. كان لدى عيد ميلاد هادئ فى المنزل مع عائلتى فى عزلة.. آمل أن تتمكنوا جميعًا من البقاء فى المنزل لفترة أطول.. كن مؤمنًا واعلم أن هذا أيضًا سيمر.. وسوف يكون كل شىء فى صلواتى.. يرجى البقاء آمنا وقويا فى هذه الأوقات العصيبة.