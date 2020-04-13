تطل الفنانة ياسمين صبري على جمهورها في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "فرصة تانية" عبر قنوات ON و DMC و CBC. "فرصة تانية" البطولة، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين. وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو ثانى بطولات ياسمين صبري المطلقة فى الدراما التليفزيونية. Advertisements قد يهمك أيضا: ياسمين صبري في موقف محرج بسبب تغريدة لم تكتبها ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "فرصة تانية" لـ ياسمين صبري على 3 قنوات في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.