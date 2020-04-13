محمد عدوية يعلق على التعاون مع جنات

القاهرة - لايف ستايل
أكد الفنان محمد عدوية، أن الأغنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بدعم من حزب مستقبل وطن، من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم وإنتاج ياسر حسنين حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.
وأوضح عدوية في تصريحات صحفية ، أن الأغنية أحدثت صدى قويا ورد فعل مميز للغاية، وأنا سعيد بغناء هذه الأغنية وهي رسالة مني لدور الأطباء الكبير في هذه الفترة الحرجة للغاية.
وتمنى عدوية، انتهاء هذه الأزمة ناصحا الشعب المصري بالجلوس في المنزل والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة.
من ناحية أخري يتعاون المطرب محمد عدوية، مع الموزع الهامي دهيمة، في أدعية جديدة لشهر رمضان المقبل.
الأدعية من لحن أحمد البرازيلي، وتوزيع الهامي دهيمة، ودعاء من كلمات السيد علي، والاخر من كلمات رامي امين.
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