نشرت الفنانة ليلى علوي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
تألقت الفنانة ليلى علوى بإطلالة شبابية مرتدية اوف شولدر مكشوف الاكتاف، وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار ونسقت معه بعض الاكسسورات.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ابراز ملامحها الجميلة ببعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية بأوف شولدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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