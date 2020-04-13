شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقي يضع اللمسات النهائية لموسيقي "عمرو دياب" لـعلى ربيع ومصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المؤلف الموسيقى عادل حقى من إنتهاء وضع اللمسات النهائية على الموسيقى التصويرية لمسلسل "عمرو دياب " بطولة النجم علي ربيع ومصطفي خاطر، والمقرر طرحه في شهر رمضان المقبل ، إنتاج سينرجي.

من جانبه قال الموزع الموسيقي عادل حقي لـ"الخليج 365"، أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد عرض المسلسل في رمضان لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة، وأضاف إلى إنه سعيد جدا بهذا التعاون الذى يجمعه بنجمى الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر.

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مسلسل " عمرو دياب " بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، وتدور الأحداث في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.

وتدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.