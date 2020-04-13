شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ضيف شرف مسلسل "عمر ودياب" مع على ربيع ومصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد فتحى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "عمر ودياب" الذى يخوض به كل من الفنان على ربيع ومصطفى خاطر السباق الرمضانى المقبل .

وتوقف تصوير المسلسل بسبب وفاة والدة معتز التونى وكذلك وفاة والد على ربيع ومن المقرر عودة تصويره خلال أيام .

المسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف،إنتاج شركة سينرجى، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية.

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وعرض للفنان أحمد فتحى مؤخرا فيلم "الطيب والشرس واللعوب" ودارت احداثه حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية، وشارك فى بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، مى كساب وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحى وطارق الإبيارى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامى رزق الله.

وانتهى الفنان احمد فتحى من تصوير فيلم"ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

وكانت أخر أعماله فى السينما فيلم ساعة رضا فى أول بطولة مطلقة له وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر والفنان محمد ثروت ودينا فؤاد وشيماء سيف إخراج هانى حمدى وتأليف هشام يحيى.