شكرا لقرائتكم خبر عن فى كواليس التصوير.. أحمد زاهر يعيد تقديم شخصية عادل أدهم على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشاط كبير وملحوظ من النجم أحمد زاهر عبر حسابه على "تيك توك"، حيث ينتهز الكثير من الفرص، لنشر فيديوهات ساخرة ومقاطع كوميدية، يعيد فيها تقديم مشاهد معروفة للمتابعين، ويضع عليها بصمته الخاصة، لا سيما إذا شاركته فى المقطع إحدى بناته.

@ahmedzaher228

##ahmedzaher ##stay_home ##ahmedzaherofflcial ##justforfun مش علي عزيز????????????????♬ الصوت الأصلي - karimelhoseny84

زاهر نشر مقطع جديد عبر حسابه على "تيك توك"، يعيد فيه تقديم شخصية الفنان الكبير الراحل عادل أدهم، "عزيز"، فى فيلم "حافية على جسر الذهب"، مع كل من حسين فهمى، وميرفت أمين.

Advertisements



أحمد زاهر

كذلك ظهر أحمد زاهر بمكياج غريب، لا يتوافق مع شخصية عادل أدهم فى الفيلم، وهو ما يعطى انطباعا أنه صور المشهد الكوميدى فى كواليس عمل فنى يقوم بتصويره.



زاهر

وقبل عدة أيام شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره على تطبيق "تيك توك"، بمقطع جمعه مع ابنته ليلى زاهر، وهما يمثلان مشهدا كوميديا من فيلم "أبو على"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكى، والفنانة انتصار، وأدى أحمد زاهر، وابنته، المشهد الكوميدى الذى ظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز، مع الفتاة بدور "سوكا"، بعد ضربها شقيقه الذى قام بدور يوسف.

ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.