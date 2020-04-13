شكرا لقرائتكم خبر عن تسريح 43 ألف عامل من "والت ديزني" بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع فوربس أن عالم والت ديزني الترفيهي سيقوم بتسريح 43 آلف موظف خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بسبب توقف التشغيل لتفشي فيروس كورونا، وذكر الموقع أن أغلب العاملين من حراس الأمن والتشغيل.

وأعلنت شركة والت ديزني غلقها بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم حيث كان القرار من البداية هو غلق المتنزهات الترفيهية بسبب تفشي الفيروس التاجي بدءًا من 14 مارس.

وذكر عالم ديزني في بيان "نتيجة لهذا الوباء غير المسبوق وتماشيًا مع التوجيه الذي قدمه خبراء الصحة والمسئولون الحكوميون، سيظل منتجع ديزنى لاند ومنتجع والت ديزنى العالمى مغلقين حتى إشعار آخر”.

Advertisements

كانت شركة والت ديزني تدفع لأعضاء فريق التمثيل منذ إغلاق الحدائق، وفي ضوء هذه الأزمة المستمرة والمعقدة بشكل متزايد، فقد اتخذت إدارة الشركة قرارا بتمديد دفع رسوم لأعضاء الحدائق والمنتجعات حتى 18 أبريل".

وكشفت صور عن خلو متنزه ديزنى وورلد الترفيهى، وهى واحدة من المرات القليلة التى تم إغلاقها فى تاريخها الممتد 48 عامًا، إذ عادة ما تفتح المتنزهات الترفيهية 365 يومًا فى السنة، حتى فى عطلات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وتظهر صور الحديقة التى التقطتها طائرة بدون طيار جميع الرحلات المغلقة دون أى ضيوف أو موظفين يعملون.

فيما يظهر ديزني بليزارد بيتش وتوي ستوري لاند، فارغ وتظهر شوارع فارغة في حين أن سفينة الفضاء ميلينيوم فالكون المزدحمة دائمًا في حرب النجوم: حافة المجرة داخل استوديوهات هوليوود ديزني، خالية من الزوار ولا يوجد احد حولها وتظهر مواقف السيارات فارغة، وتوقفت قطارات السكة الحديد الأحادية وأغلقت جميع المتاجر، وخلت من البائعين.