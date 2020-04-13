شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يكشف عن موقف محرج جمعه بخبيرة المكياج السينمائى جان آن بلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في حلقة من برنامج Celebrity IOU كشف النجم العالمي براد بيت عن موقف محرج تعرض له، حيث قال براد أنه في التسعينات وقت تصوير فيلم Legends of the Fall ، اضطرت خبيرة التجميل جان آن بلاك لعمل مكياج لموخرته من أجل تصوير أحد المشاهد في الفيلم وهو الأمر الذي اعتبره شئ محرج حيث لم يستطعا النظر في أعين بعضهما البعض وقتها، وأوضح براد بيت أن علاقته بجان علاقة صداقة ويعتبر علاقتهما كالأخ وأخته لكن هذا الموقف كان محرجا للغاية بالنسبة له

جاءت تلك التصريحات في حلقة من البرنامج والذي يعرض علي قناة HGTV والذي يتناول علاقة المشاهير بغيرهم من الشخصيات المؤثرة في حياتهم ولكنهم بعيدين عن الأضواء.

وكان براد بيت قد فاز مؤخرا بجائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood وهو الفيلم الذي تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

Advertisements

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو دي كابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.