شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الفحت.. كيم كاردشيان تنشر صورة لها في الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل صورة لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وهي في الصف السابع أي ما يعادل المرحلة الإعدادية وهو الصورة التي أظهرت اختلافا كبيرا بين كيم زمان وحاليا حيث ظهرت بدون مكياج وبملامح طفولية بريئة.

من جانب أخر تستعد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، لإطلاق عطر جديد بعنوان KKW x Kris، فى 25 إبريل المقبل، ويعد هذا المنتج هو التعاون الأول بين كيم ووالدتها كريس جينر، وتحتفل من خلاله الابنة بـ"بالحب غير المشروط بين الأم وابنتها" ويمزج المنتج الجديد بين العديد من المكونات من الجردينيا البيضاء والمسك وخشب الكشمير والعنبر ونجيل الهند.

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قالت كاردشيان عبر إنستجرام إن الرائحة التي تفوح من العطر الجديد هي رائحة والدتها التى تفوح منها دائمًا، كما أوضحت "جينر" أنها وابنتها كيم لديهما أذواق مماثلة جعلت "العمل معًا حلمًا" قائلة: "كلانا أردنا رائحة كلاسيكية لا تشوبها شائبة وجميلة ويمكن لأى شخص استخدامها، وأعتقد أن هذا العطر يجسد حالة كلاسيكية رائعة. "

ويأتى تصميم الزجاجة البسيط مستوحى من ديكور المنزل الخاص بكيم. وقالت: "إن تصميم الزجاجة مستوحى من لوحة الألوان المحايدة داخل منزلى، مع العلم أنها ستبدو جميلة فى أى حمام أو غرفة، ولكنها تدل أيضًا على العلاقة الوثيقة بين الأم والابنة" وكشفت كيم أن 20 % من أرباح مبيعات العطر بين 15 أبريل و5 مايو سيتم التبرع بها لـ Blessings In A Backpack، وهى منظمة تساعد على إطعام الأطفال أثناء إغلاق المدارس بسبب COVID -19 جائحة.