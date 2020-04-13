شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يتزوج نجلاء بدر إجبارى فى "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزوج الفنان أحمد صلاح حسنى من الفنانة نجلاء بدر إجبارى خلال أحداث مسلسل " الفتوة"، للنجم ياسر جلال والمقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل ، ويعرض على شاشة الحياة، وتدعى نجلاء بدر بـ "جميلة" فتاة شعبية فى المسلسل، حيث يظهر أحمد صلاح حسنى بشخصيه شريرة ومتسلطة ووجهاً لوجه أمام بطل العمل ويدخل فى صراعات طويلة معه ستكشفها حلقات المسلسل.

وكانت الفنانة نجلاء بدر، قد صرحت لـ"الخليج 365"، أنها تحمست كثيراً للمشاركة فى مسلسل "الفتوة" لما به من طبيعة مختلفة عن باقى الأعمال حيث تدور أحداثه قبل 100 عام ويعود بنا إلى زمن الفتوات، لافتة أن الدراما التليفزيونية لم تتناول هذه الفترة من قبل وحتى فى السينما قدمت فى عدد قليل من الأفلام، لكن فى المسلسل يتناقش بطريقة مختلفة بها اجتماعيات وقصص حب وعلاقات انسانية‪.‬

وتابعت نجلاء أن الديكورات التى يتم تصوير فيها مشاهد "الفتوة" أقرب للحقيقة حيث تم بناء حى "الجمالية" بشكل كامل داخل مدينة الانتاج الإعلامي وذلك يعطى للعمل شكل جمالى مضيفة أيضاً أن ملابس الفنانين التى تناسب هذه الفترة جميلة ومختلفة حيث تظهر فى الأحداث مرتدية الملاية اللف وبرقع الوجه متوقعة أن يلاقي المسلسل استقبالاً مميزاً من الجمهور فورعرضه‪.‬

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

وخاض النجم أحمد صلاح حسنى أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل "ختم النمر" الذى عرض على شاشة الحياة، وحقق نجاحاً جماهيرياً، وشارك في بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين، وهو مسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.