شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بوتشيلي يغني وحيدًا في كاتدرائية دومو ميلان التاريخية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، عرضًا رائعًا بمناسبة عيد الفصح من كاتدرائية دومو ميلان بميلانو في إيطاليا، حيث قدم الموسيقي البالغ من العمر 62 عامًا أداءً مؤثرًا للعطلة الدينية، وسط جائحة الفيروسات التاجية كورونا وحالات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

وكان أندريا والعازف إيمانويل فيانيلي وطاقم التصوير هم الوحيدون من حوله أثناء تصويرهم للأداء الغنائي وهو الحفل الذي جاء بعنوان "Bocelli: Music for Hope" ومن تم بث الحفل كاملا على قناة بوتشلي الموجودة على موقع الفيديو لشهير "YouTube" وحقق ما يقارب من ١٥ مليون مشاهدة

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يذكر أن مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي الذي فقد بصره في سن الـ 13 ، لم يترك مشاكله الصحية تقف أمام تحقيق نجاحات مذهلة في مجال الموسيقي و الغناء ، و اصبح واحد من أهم واشهر صناع الموسيقي و في العالم، ومن أبرز الجوائز التي نالها "Golden Camera" و" Muz-TV Music Awards" و"RTL Golden Lion Awards"، كما نال نجمة بممشي المشاهير عام 2010 تخليدًا لتاريخه الفني المذهل.