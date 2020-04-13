شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. حفلة Live للموسيقار العالمي ياني.. اعرف ميعادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم أزمة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ترتب عليها بعض القرارات الاحترازية التي نصت على ضرورة البقاء في المنزل وتوقف الكثير من الأنشطة منها الحفلات الموسيقية.

وفي إطار التزام المواطنين للحجر الصحي المنزلي قرر الموسيقار اليوناني العالمي ياني، إقامة حفلة له يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 14 أبريل، في تمام الساعة 12 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكشفت الموسيقار اليوناني عن تلك المفاجأة في بوست له عبر حسابه بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتي حدد فيها توقيت الحفلة التي سيتم بثها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.





وشارك ياني في بداية فبراير الماضي، في حفلة من قلب مدينة العلا السعودية، للعام الثانى على التوالى، ليمزج الموسيقى الكلاسيكية بروعة المناظر الطبيعية، وظهر يانى على مسرح "مرايا"، الذى احتضنته الجبال، بينما أضفت المرايا الموجودة جوًا ساحرًا على المكان، وقدم، على مدار نحو ساعتين، مجموعة من أعماله، التى نالت إعجاب الحاضرين الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم.

وكان يانى قد شارك العام الماضى فى النسخة الافتتاحية من مهرجان "شتاء طنطورة"، ليعود هذا العام ويحيى حفلًا ضخمًا على مسرح مرايا، بيعت تذاكره، البالغ عددها 500 تذكرة، بالكامل، ويشار إلى أن مسرح مرايا دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكبر مبنى صنع من المرايا، كونها تغطى جدرانه الخارجية كافة.