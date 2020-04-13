شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تهنئ متابعيها بعيد الفصح على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة العالمية سيلين ديون متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعى، بعيد الفصح، وذلك بطريقة خاصة، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة من حديقة منزلها، وأمامها رسمة لكتكوت يخرج من البيضة، ومكتوب عليها "أهلا بالربيع".



سيلين ديون

وعلقت سيلين ديون على الصورة قائلة: "نظرًا لأننا جميعًا نقضي عيد الفصح هذا في المنزل، الآن أكثر من أى وقت مضى، أود أن أتمنى لك ولأحبائك أفضل صحة.. دعنا نعتني ببعضنا البعض".

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وكانت سيلين قد وعت جمهورها من خطورة الخروج من المنزل، وذلك من خلال أغنيتها الأشهر فى فيلم "تايتنيك"، حيث لجأت إلى الأغنية التي تعد واحدة من أهم أغانيها، وقامت بتغيير كلمات الأغنية وكتبت "قريب، بعيدًا أينما كنت.. تأكد من أنك تمارس التباعد الاجتماعى"، وذلك فى إشارة إلى ضرورة البقاء فى المنزل لأطول فترة ممكنة.

وكانت النجمة سيلين ديون قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ 52، وبالتزامن مع تلك المناسبة حرص فريق إدارة صفحات النجمة العالمية سيلين ديون، بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة لها من الطفولة وهى فى سن الـ7 سنوات، احتفالا بعيد ميلادها الـ52 الذى يوافق اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنجمة العالمية بموقع إنستجرام صورة من الذكريات، وتمنت المزيد من الصحة والسعادة والحب طوال النسوات القادمة.