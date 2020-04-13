شكرا لقرائتكم خبر عن "هل العين صابتهم؟"..على غير المعتاد آنا دي ارماس تتنزه بدون حبيبها بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحسد وصل لعلاقة نجم هوليوود الشهير بن أفليك و صديقته الجديدة الممثلة آنا دي ارماس ، فبعد ظهور الثنائي باستمرار معا لتتنزه من أجل كسر حالة الملل بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا و تسجيل عدسات البابارتزي الكثير من اللقطات للثنائي ، ظهرت اليوم آنا دي أرماس و هي تتنزه بدون بن أفليك .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لآنا دى أرماس البالغة من العمر ( 31 عاما ) و هي تتنزه مصطحبة كلبها " الفيس" في احدي شوارع كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، و كانت لآنا تردي ملابس " كاجوال " أنيقة من اللونين الأحمر و البيج كما فضلت أن تظهر جمال بشرتها فاستغنت تماما عن استخدام الماكياج .



آنا دي ارماس

Advertisements

يذكر أن الثنائي وقعا مؤخرا ضحية الشائعات، حيث أشارت إحدى التقاريرأن علاقة نجم هوليوود الشهير وآنا دى أرماس تتطور بشكل مذهل وهوما يلاحظة كل المحيطين بهما، حيث لم يستطع أى منهم التجول أوالتسوق بدون الآخر، فهم دائما ملتزمين بالتواجد معا، من جهة أخرى أن دى أرماس ليس لديها أي مانع للقاء أطفال أفليك الثلاثة الذين أنجبهم من زوجته السابقة النجمة العالمية جنيفر جارنر، بينما وأكد مصدر بالتقرير المنشور أن بن أفليك أنفق الآلاف الدولارات على شراء المجوهرات والملابس الفخمة لصديقته الجديدة، بل إنه سيقدم لها سيارة sport بمناسبة عيد ميلادها في غضون أسبوعين" و هو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات التى تنتشر حول النجوم العالمين، ووصفها بالقصة المختلقة .



آنا دي ارماس (1)