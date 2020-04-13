شكرا لقرائتكم خبر عن جيشنا الأبيض قلبه أبيض.. حسن شاكوش يطرح أغنية جديدة لأطباء مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المغنى الشعبى حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض"، تقديرا لدور وجهد الأطباء المصريين فى محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية "جيشنا الأبيض .. قلبه أبيض.. لينا حد بيداوينا.. كل دولة ليها جيشها .. واحنا لينا ألف جيش.. ألف شكر ليك يا جيش.. كام دكتور ضحى بحياته علشان خاطرنا.. كام دكتور همه حمايتنا .. وبيحارب علشان نعيش.



كليب جيشنا الأبيض

وكان شاكوش قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة تتضمنها أحداث مسلسل "وصل أمانة"، من بطولة مصطفي خاطر وعلي ربيع، والمقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم" شبح المجال" وهى من كلمات مصطفي الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.

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من الكليب

من جانبه قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بهذا التعاون الذى يجمعه بنجمى الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وأضاف شاكوش قائلا : سعيد جدا بردود فعل الجمهور على الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس"، والتى تحمل عنوان "شارع أيامى"، متمنياً أن تحقق الأغنية نسبة مشاهدة عالية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.