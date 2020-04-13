شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية فيلم بولندي يتناول قضية البطالة مخرجه مصري ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المخرج المصري مدحت مصطفي من تصويره الفيلم القصير Traf وهو فيلم بولندي يتناول قضية البطالة بشكل ساخر وباللغة البولندية، سيناريو إخراج مصطفي مدحت ويقول مدحت لليوم السابع الفيلم تم تصويره في مدينة وارسو ومدينة كاليش وهو مترجم لأربعة لغات.

وأضاف المخرج المصري المقيم في بولندا أن الفيلم كان من المقرر عرضه في عدة مهرجانات سينمائية عالمية منها Euroshorts young filmmakers ومهرجان Szczecin Film Festival وYVE International Youth Film Festival وغيرها .

وأوضح مدحت إلي أن تفشي فيروس كورونا حول العالم حرم الفيلم من العرض في المهرجانات العالمية مشيرا إلي أنه ينتظر الفرصة لعودة الحياة لطبيعتها وإقامة تلك المهرجانات وعرض الفيلم الذي يتمني أن يصل للجمهور حول العالم في أقرب وقت.

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مصطفى مدحت مخرج سينمائي مصري من مواليد القاهرة 22 يونيو 1993. تخرج من المعهد العالي للسينما شعبه الاخراج قسم الدراسات الحرة وعمل في الكثير من المشاريع والإعلانات كمصور سينمائي ثم عمل كمخرج مساعد في البرنامج التلفزيوني الكوميدي الأمريكي النسخة العربية SATURDAY NIGHT LIVE ARABIA لمدة 3 مواسم.

و في عام 2017 ، انضم إلى فريق National Geographic Nordic في الصين لتصوير فيلم وثائقي عن مهرجان Harbin Snow and Ice و كان عام 2019 عام الحظ له حيث ظهرت أول تجربة تمثيل له في مشهد قصير في الفيلم الامريكى هوليوود (تحذير) من إخراج: أجاتا ألكسندر.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.