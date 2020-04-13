شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 61 سنة إسماعيل ياسين ورشدى أباظة طلعوا رحلة إلى القمر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينجذب العديد من متابعى السينما حول العالم الى نوعية أفلام الخيال العلمى، مثل الكائنات الحية الغريبة والمخلوقات الفضائية، وهذا ما يعطى عامل الاثارة بالنسبة للمشاهد العربى والأجنبى فحب الاستطلاع وحب معرفة ماذا يحدث في عالم الفضاء يجبر الأشخاص على متابعة هذه النوعية من الأفلام، حتى يمتلكه شعور وإحساس بأنه يريد أن يذهب بنفسه الى هذا العالم الغير معلوم بالنسبة له.

بالطبع جميعنا نعرف أن نوعية أفلام الفضاء موجودة بشكل كبير في الدول الأجنبية، ولم يتم رؤية مثل هذه الأعمال في مصر أو الوطن العربى، ولكن في الحقيقة فمنذ 61 عاما وتحديدا في عام 1959، ساهمت السينما المصرية بفيلم يحمل اسم "رحلة الى القمر" ولكن هذا العمل لم يحصل على الترويج له بالشكل المطلوب ولم ينتشر بشكل كبير بين الجمهور حتى انه نادر عرضه على شاشة التليفزيون، حتى ان الجميع سيتعجب من وجود فيلم كذا في السينما المصرية ولا يعرف عنه شيء.

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فيلم " رحلة الى القمر" من بطولة الفنان رشدى اباظة والفنان إسماعيل ياسين، ونستطيع من خلال هذا الفيلم أن نقول أن النجمان هما أول مصريين صعدوا إلى عالم الفضاء من خلال السينما المصرية، وتدور أحداث الفيلم حول رحلة فضائية هدفها الوصول إلى القمر، حيث يتمكن شخصان من الصعود إلى الصاروخ وإطلاقه، والتوجه به إلى هناك، وبعد وصولهما يقابلان في رحلتهما رجلا مسنا تعيش معه ابنته، وشيئًا فشيئًا ينجذب كل من الابنة والعالم الذي كان على متن الصاروخ لبعضهما البعض، ويحاولان فيما بعد العودة مجددًا إلى الأرض عن طريق مساعدة انسان آلى وجدوه فوق سطح القمر.

فيلم "رحلة الى القمر" فيلم مصري خيالي وكوميدي، أنتج عام 1959، وهو من بطولة إسماعيل ياسين، رشدى اباظة، ادمون تويما، صفية ثروت، إبراهيم يونس، حسن إسماعيل، ومن اخراج حمادة عبد الوهاب