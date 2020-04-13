شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تنعى كامل إبراهيم: حزينة على وفاته وتعلمت منه في أول بطولة معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة شذى حسون، الفنان الراحل كامل إبراهيم الذى رحل عنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، قائلة، حزينة جدًا على وفاة ممثلنا الراقي واللي تعلمت منه في أول دور بطولة وياه، الله يرحمه كامل ابراهيم، الوطن العربي فقد فنان كامل.

كامل إبراهيم هو فنان صاحب حضور قوى على شاشة التليفزيون من خلال العديد من الأعمال الدرامية العراقية والمصرية، منها نزف جنوبي، سر القوارير، حرائق الرماد، الجماعة 2، الزيبق، قضاة عظماء 2، وأخر أعماله الفنية كانت من خلال مشاركته في مسلسل "السهام المارقة" بطولة شيرى عادل وهانى عادل ووليد فواز والفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وكان نقابة الفنانين العراقيين نعت رحيل الفنان كامل إبراهيم، والذي وافته المنية صباح اليوم أثر مرض "عضال" لم يمهله كثيراً سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.