شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تنعى كامل إبراهيم: حزينة على وفاته وتعلمت منه في أول بطولة معه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة شذى حسون، الفنان الراحل كامل إبراهيم الذى رحل عنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، قائلة، حزينة جدًا على وفاة ممثلنا الراقي واللي تعلمت منه في أول دور بطولة وياه، الله يرحمه كامل ابراهيم، الوطن العربي فقد فنان كامل.
كامل إبراهيم هو فنان صاحب حضور قوى على شاشة التليفزيون من خلال العديد من الأعمال الدرامية العراقية والمصرية، منها نزف جنوبي، سر القوارير، حرائق الرماد، الجماعة 2، الزيبق، قضاة عظماء 2، وأخر أعماله الفنية كانت من خلال مشاركته في مسلسل "السهام المارقة" بطولة شيرى عادل وهانى عادل ووليد فواز والفنانة التونسية عائشة بن أحمد.
وكان نقابة الفنانين العراقيين نعت رحيل الفنان كامل إبراهيم، والذي وافته المنية صباح اليوم أثر مرض "عضال" لم يمهله كثيراً سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تنعى كامل إبراهيم: حزينة على وفاته وتعلمت منه في أول بطولة معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.