شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدحت صالح يطرح كليب "يا أبو بالطو أبيض" دعمًا لأطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان مدحت صالح كليب أغنية "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

تقول كلمات الأغنية:

يا أبو بالطو أبيض

والقلب أبيض

أحلى مافيك الابتسامة..

يا غالي عندي

أهل البلد دي

هيطولوا بيك بر السلامة.

عودك صلبته صاحي تمِلّي

ولا انسحاب ولا تخلّي

رجعنا خطوة

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وسبقت انت

صلينا وانت

بيّنا المُصلي.

تعبك على راسي وعلى عيني

يا نجم عالي يا قصر عيني

ولا مللي خوف

قادر تشوف

سكة سلامة

رغم الظروف

..... الحرب صعبه والحارس الله واحنا معاكو مش خايفين

و الشعب واقف على رجله

طول ما انتوا على رجلكوا واقفين

ويتعاون المطرب مدحت صالح مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبومه الجديد بعنوان "شوية زعل"، وهى من كلمات أيمن عز، وتوزيع محمد شفيق، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وتوزيع محمد شفيق.

فى سياق آخر انتهى مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، حسبما كشف الشاعر الغنائى محيى لـ"الخليج 365".